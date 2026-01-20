Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

JPNN.com

Selasa, 20 Januari 2026 – 14:57 WIB
Bali United Selasa hari ini (20/1) resmi merilis Yusuf Meilana sebagai penggawa anyar skuad Serdadu Tridatu dengan status pinjaman hingga akhir musim.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar eks bek kiri Persik Kediri Yusuf Meilana Fuad Burhani alias Yusuf Meilana berseragam Bali United pada putaran kedua Super League 2025-2026 akhirnya menjadi kenyataan.

Bali United Selasa hari ini (20/1) resmi merilis Yusuf Meilana sebagai penggawa anyar skuad Serdadu Tridatu dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Yusuf Meilana melengkapi pemain baru Bali United setelah manajemen merekrut gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida.

Pesepak bola 27 tahun kelahiran Kediri, Jawa Timur, diplot menjadi pelapis kapten Ricky Fajrin yang 10 tahun terakhir posisinya tak tergantikan di skuad Bali United.

Di Bali United, Yusuf Meilana bakal bereuni dengan eks kiper Persik, Dikri Yusron yang resmi menjadi bagian dari Serdadu Tridatu sebagai penjaga gawang ketiga awal musim ini.

“Setelah melihat perjalanan setengah musim kompetisi, kami melihat masih ada lini sektor yang perlu diperkuat.

Oleh karena itu, kami mendatangkan Yusuf Meilana dari Persik Kediri,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Selama berkostum Sardula Seta – julukan Persik Kediri, Yusuf Meilana mencatatkan kurang lebih 125 pertandingan di berbagai kompetisi.

