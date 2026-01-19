JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ezra Walian Batal ke Persija, Bertahan di Persik, Luis Milla Ikut Berbangga

Ezra Walian Batal ke Persija, Bertahan di Persik, Luis Milla Ikut Berbangga

Senin, 19 Januari 2026 – 20:36 WIB
Ezra Walian Batal ke Persija, Bertahan di Persik, Luis Milla Ikut Berbangga - JPNN.com Bali
Pemilik Persik Kediri Arthur Irawan dan penyerang sayap Ezra Walian sepakat melanjutkan kerja sama hingga 2029 mendatang. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Teka-teki penyerang sayap Ezra Walian di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 akhirnya terjawab.

Pesepak bola 28 tahun ini sepakat melanjutkan kerja samanya bersama Persik Kediri hingga 31 Mei 2029.

Ezra Walian yang menjadi bagian dari Persik Kediri sejak direkrut dari Persib Bandung pada 24 Juni 2024 memilih bertahan untuk melanjutkan mimpinya bersama skuad Macan Putih.

Baca Juga:

Kontrak baru yang diterima pemain dengan market value Rp 6,08 miliar ini sekaligus untuk menepis rumor yang bersangkutan bakal hijrah ke tim ibu kota, Persija Jakarta.

“Ezra Walian akan terus melanjutkan perjuangannya bersama Persik Kediri hingga 2029 nanti.

Komitmen dan semangat juang akan terus menjadi bagian dari perjalanan Macan Putih,” tulis Persik Kediri di akun media sosial klub.

Baca Juga:

Kontrak mantan pemain Timnas Indonesia ini bersama Persik sebenarnya masih panjang, hingga 2027 mendatang.

Namun, pada bursa transfer putaran kedua, namanya mulai dikaitkan dengan Persija salah satunya.

Penyerang sayap Ezra Walian sepakat melanjutkan kerja samanya bersama Persik Kediri hingga 31 Mei 2029, sekaligus membantah rumor bakal hijrah ke Persija
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ezra walian Bursa Transfer Super League 2025-2026 persik Persik Kediri Persija penyerang sayap Luis Milla Persib Super League 2025-2026 bursa transfer

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU