Ezra Walian Batal ke Persija, Bertahan di Persik, Luis Milla Ikut Berbangga

bali.jpnn.com, KEDIRI - Teka-teki penyerang sayap Ezra Walian di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 akhirnya terjawab.

Pesepak bola 28 tahun ini sepakat melanjutkan kerja samanya bersama Persik Kediri hingga 31 Mei 2029.

Ezra Walian yang menjadi bagian dari Persik Kediri sejak direkrut dari Persib Bandung pada 24 Juni 2024 memilih bertahan untuk melanjutkan mimpinya bersama skuad Macan Putih.

Kontrak baru yang diterima pemain dengan market value Rp 6,08 miliar ini sekaligus untuk menepis rumor yang bersangkutan bakal hijrah ke tim ibu kota, Persija Jakarta.

“Ezra Walian akan terus melanjutkan perjuangannya bersama Persik Kediri hingga 2029 nanti.

Komitmen dan semangat juang akan terus menjadi bagian dari perjalanan Macan Putih,” tulis Persik Kediri di akun media sosial klub.

Kontrak mantan pemain Timnas Indonesia ini bersama Persik sebenarnya masih panjang, hingga 2027 mendatang.

Namun, pada bursa transfer putaran kedua, namanya mulai dikaitkan dengan Persija salah satunya.