Bhayangkara FC Makin Kuat, Rekrut Tiga Pemain Asing di Bursa Transfer, Hhmm

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Kekuatan tim di putaran kedua Super League 2025-2026 sepertinya merata.

Pasalnya, sejumlah klub berbondong-bondong menambal kekuatan tim mereka dengan melepas lalu merekrut pemain baru di bursa transfer putaran kedua.

Tidak terkecuali dengan Bhayangkara FC.

Klub milik Polri yang bermarkas di Stadion Pemuda, Lampung, ini berhasil mengamankan tanda tangan tiga pemain asing di putaran kedua nanti.

Menariknya, ketiga pemain sama-sama memiliki naluri menyerang, berpotensi mengubah klub berjuluk The Guardian itu sebagai tim haus gol.

Ketiga pemain itu, masing-masing striker Henry Doumbia dan dua penyerang sayap, Moussa Sidibe dan Privat Mbarga.

Henry Doumbia terakhir memperkuat tim Liga Super Malaysia, PDRM FC dengan menyumbang empat gol dari total tujuh laga yang dijalaninya.

Pesepak bola 33 asal Pantai Gading ini pernah berkarier di sejumlah klub luar negeri, seperti Liga Libya, Liga Uni Emirat Arab (UEA) hingga Thai Super League.