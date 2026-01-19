JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Arema FC Rugi Besar, Luiz Gustavo Cedera ACL, Absen hingga Akhir Musim

Arema FC Rugi Besar, Luiz Gustavo Cedera ACL, Absen hingga Akhir Musim

Senin, 19 Januari 2026 – 09:38 WIB
Arema FC Rugi Besar, Luiz Gustavo Cedera ACL, Absen hingga Akhir Musim - JPNN.com Bali
Musim bek tengah berkebangsaan Brasil Luiz Gustavo bersama Arema FC berakhir lebih cepat akibat mengalami cedera serius pada lutut kiri. Foto: Instagram @Igustavot

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC rugi besar meski baru saja mendapatkan tanda tangan eks pemain klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, Gabriel Silva.

Bukan karena melepas jangkar lini belakang Yann Motta dan winger Ian Puleio, tetapi gegara bek tengah 31 tahun asal Brasil, Luiz Gustavo.

Musim Luiz Gustavo bersama Arema FC berakhir lebih cepat akibat mengalami cedera serius pada lutut kiri.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Luiz Gustavo didiagnosis mengalami robekan pada ligamen Anterior Cruciate Ligament (ACL).

Keputusan tim medis Arema FC, Luiz Gustavo harus menempuh jalan operasi setelah melalui hasil observasi antara tim medis klub, konsultan ahli dan sang pemain.

"Luiz Gustavo mengalami robekan pada ligamen ACL lutut kiri.

Baca Juga:

Cedera ini terjadi akibat insiden di lapangan di mana ia terjatuh dan tertimpa oleh pemain lain," ujar dokter Nanang Tri Wahyudi dilansir dari laman Arema FC.

Menurut dokter Nanang, langkah operasi menjadi opsi terbaik untuk menyelamatkan karir sepak bola Luiz Gustavo di masa depan.

Musim bek tengah berkebangsaan Brasil Luiz Gustavo bersama Arema FC berakhir lebih cepat akibat mengalami cedera serius pada lutut kiri.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   arema fc Luiz Gustavo cedera ACL cedera lutut Anterior Cruciate Ligament Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU