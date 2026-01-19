Arema FC Rugi Besar, Luiz Gustavo Cedera ACL, Absen hingga Akhir Musim

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC rugi besar meski baru saja mendapatkan tanda tangan eks pemain klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, Gabriel Silva.

Bukan karena melepas jangkar lini belakang Yann Motta dan winger Ian Puleio, tetapi gegara bek tengah 31 tahun asal Brasil, Luiz Gustavo.

Musim Luiz Gustavo bersama Arema FC berakhir lebih cepat akibat mengalami cedera serius pada lutut kiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Luiz Gustavo didiagnosis mengalami robekan pada ligamen Anterior Cruciate Ligament (ACL).

Keputusan tim medis Arema FC, Luiz Gustavo harus menempuh jalan operasi setelah melalui hasil observasi antara tim medis klub, konsultan ahli dan sang pemain.

"Luiz Gustavo mengalami robekan pada ligamen ACL lutut kiri.

Cedera ini terjadi akibat insiden di lapangan di mana ia terjatuh dan tertimpa oleh pemain lain," ujar dokter Nanang Tri Wahyudi dilansir dari laman Arema FC.

Menurut dokter Nanang, langkah operasi menjadi opsi terbaik untuk menyelamatkan karir sepak bola Luiz Gustavo di masa depan.