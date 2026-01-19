Aksi Senyap Persis di Bursa Transfer: Rekrut Kiper, Bek Asing & Eks Pemain Persija

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo berusaha memperbaiki posisi di klasemen Super League 2025-2026 setelah putaran pertama terdampar di zona degradasi.

Keseriusan Persis Solo terlihat di bursa transfer putaran kedua Super League.

Terlihat sepi dan adem ayem, tak seperti tim lain, manajemen Persis mendadak mengumumkan tiga rekrutan baru dalam sehari kemarin.

Dua di antaranya adalah pesepak bola berkebangsaan Serbia, kiper Vukasin Vranes dan bek tengah Dusan Mijic.

Rekrutmen kedua pemain itu kabarnya berdasar rekomendasi sang pelatih Milomir Seslija yang sama-sama dari negara bekas pecahan Yugoslavia.

Vukasin Vranes sebelum berlabuh ke Persis membela klub Liga Serbia, FK FAP Priboj.

Vukasin Vranes mengatakan akan mengerahkan seluruh tenaga selama membela Persis Solo.

Target utama yang ia fokuskan adalah memastikan Persis Solo keluar dari zona degradasi.