Semen Padang Bikin Kejutan Lagi di Bursa Transfer, Pemain Bintang Berdatangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perombakan besar-besaran yang dilakukan manajemen Semen Padang pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 belum berhenti.

Setelah mendepak mayoritas pemain asingnya di putaran pertama dan merekrut enam pemain asing baru, Semen Padang kembali mendatangkan pemain baru yang tak kalah mentereng.

Dia adalah pemain anyar asal Spanyol, Guillermo Fernandez.

Penyerang 32 tahun yang pernah menjadi pemain Timnas U17 Spanyol ini didatangkan manajemen Kabau Sirah untuk memperkuat tim di putaran kedua Super League.

Musim lalu, Fernandez bermain untuk North East FC di kompetisi India Super League dengan catatan 19 penampilan dan mencetak lima gol.

Direktur Utama Semen Padang FC Hermawan Ardiyanto mengatakan kedatangan Guillermo Fernandez diharapkan dapat menambah kekuatan tim.

“Kami berharap Guillermo bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal untuk Semen Padang FC, terutama dalam menghadapi putaran kedua BRI Super League,” kata Hermawan Ardiayanto dilansir dari laman klub.

Guillermo Fernandez memiliki pengalaman panjang di berbagai klub Eropa.