Arema FC dan Winger Argentina Ian Puleio Sepakat Berpisah, Minim Kontribusi

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC belum berhenti melepas pemain asingnya di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah melepas bek tengah asal Brasil, Yann Motta, Arema FC mengumumkan berpisah dengan penyerang sayap berkebangsaan Argentina, Ian Puleio.

Proses perpisahan ini setelah melalui proses evaluasi tim menjelang putaran kedua Super League yang kembali bergulir pekan depan.

“Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Ian Puleio selama membela Arema FC.

Setelah melalui komunikasi dan pertimbangan bersama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak demi kebaikan bersama,” ujar GM Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Yusrinal Fitriandi mengatakan Arema FC mendoakan yang terbaik bagi Ian Puleio dalam melanjutkan perjalanan karier profesionalnya.

Ia pun berharap Ian Puleio dapat meraih kesuksesan bersama klub barunya.

“Keputusan ini merupakan bagian dari langkah strategis klub dalam melakukan evaluasi menyeluruh guna mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi putaran kedua,” kata Yusrinal Fitriandi.