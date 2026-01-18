Persija Lepas Gustavo Franca, Arema FC Jadi Pelabuhan Baru?

JPNN.com

Minggu, 18 Januari 2026 – 19:53 WIB
Persija dan gelandang serang berkebangsaan Brasil, Gustavo Franca sepakat berpisah, Minggu hari ini (18/1) meski masih menyisakan kontrak hingga akhir musim. Kabarnya Gustavo Franca bakal berseragam Arema FC dalam waktu dekat. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Desas-desus Persija melepas pemain asingnya pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 akhirnya terjawab.

Persija dan gelandang serang berkebangsaan Brasil, Gustavo Franca sepakat berpisah, Minggu hari ini (18/1) meski masih menyisakan kontrak hingga akhir musim.

““Kami mengucapkan terima kasih kepada Gustavo Franca atas kontribusi, sikap profesional, dan komitmennya selama membela Persija.

Setiap pemain yang datang ke Persija selalu membawa harapan, dan Gustavo Franca telah berusaha menjawabnya dengan kerja keras,” ujar Direktur Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Menurutnya, manajemen Persija menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi sang pemain selama menjadi keluarga besar skuad Macan Kemayoran.

Mohamad Prapanca mengatakan, keputusan ini dilandasi rasa hormat dari kedua belah pihak.

Maksud dan tujuannya jelas, agar masing-masing pihak dapat berkembang ke level yang lebih baik.

“Keputusan ini diambil dengan saling menghormati dan demi kebaikan bersama.

