Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

Minggu, 18 Januari 2026 – 19:29 WIB
Penyerang sayap Diego Campos saat masih berseragam klub Liga Kostarika LD Alajuelense. Foto: Instagram @alajuelense_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 masih terus bergulir.

Bali United yang memastikan telah merekrut gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida, dikabarkan perlu berhenti mengincar pemain baru.

Penambahan pemain baru ini untuk memperkuat skuad Serdadu Tridatu pada putaran pertama yang diprediksi berjalan lebih ketat.

Bali United tak ingin kalah bersaing dengan klub lain karena bisa mengancam reputasi skuad Serdadu Tridatu sebagai pemilik dua gelar juara Liga 1.

Sinyal yang berkembang, Bali United masih membutuhkan dua pemain, di sektor belakang dan depan.

Satu pemain yang dikabarkan segera berseragam Bali United adalah eks bek kiri Persik Kediri, Yusuf Meilana.

Pesepak bola kelahiran Kediri, 27 tahun silam ini menjadi incaran Bali United setelah kontraknya bersama Persik Kediri berakhir.

Sembilan musim bersama Macan Putih menjadi momen yang tepat bagi bek dengan market value Rp 3,48 miliar mencari tantangan baru.

