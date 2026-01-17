Pesan Haru Dime Dimov Setelah Didepak The Green Force: Thank You Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Keputusan Persebaya merekrut tiga pemain asing baru pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 berdampak.

Persebaya kini total memiliki 13 pemain asing.

Di luar bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba, The Green Force – julukan Persebaya memiliki 10 pemain asing.

10 pemain asing, yakni Francisco Rivera, Gali Freitas, Dejan Tumbas, Bruno Moreira, Leo Leilis, Diego Mauricio, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, Risto Mitrevski dan Dime Dimov.

Namun, Persebaya juga harus segera melepas dua pemain asing lainnya, karena melebihi kuota yang ditetapkan operator Liga Indonesia, I.League.

Berdasar regulasi Super League, setiap tim bisa mendaftarkan 11 pemain asing, tetapi hanya sembilan yang boleh dimasukkan dalam daftar susunan pemain (DSP).

Namun, pada hari H pertandingan, hanya tujuh pemain asing yang boleh bermain secara bersamaan di lapangan.

Artinya, Persebaya minimal harus melepas dua pemain asingnya agar sesuai regulasi I.League.