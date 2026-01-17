JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Pesan Haru Dime Dimov Setelah Didepak The Green Force: Thank You Persebaya

Pesan Haru Dime Dimov Setelah Didepak The Green Force: Thank You Persebaya

Sabtu, 17 Januari 2026 – 16:37 WIB
Pesan Haru Dime Dimov Setelah Didepak The Green Force: Thank You Persebaya - JPNN.com Bali
Bek tengah Persebaya Dime Dimov mengucapkan selamat tinggal setelah satu musim bersama skuad Bajol Ijo. Dime Dimov menjadi pemain asing pertama yang hengkang setelah Persebaya merekrut tiga pemain asing baru. Foto: Instagram @dime_dimov

bali.jpnn.com, SURABAYA - Keputusan Persebaya merekrut tiga pemain asing baru pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 berdampak.

Persebaya kini total memiliki 13 pemain asing.

Di luar bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba, The Green Force – julukan Persebaya memiliki 10 pemain asing.

Baca Juga:

10 pemain asing, yakni Francisco Rivera, Gali Freitas, Dejan Tumbas, Bruno Moreira, Leo Leilis, Diego Mauricio, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, Risto Mitrevski dan Dime Dimov.

Namun, Persebaya juga harus segera melepas dua pemain asing lainnya, karena melebihi kuota yang ditetapkan operator Liga Indonesia, I.League.

Berdasar regulasi Super League, setiap tim bisa mendaftarkan 11 pemain asing, tetapi hanya sembilan yang boleh dimasukkan dalam daftar susunan pemain (DSP).

Baca Juga:

Namun, pada hari H pertandingan, hanya tujuh pemain asing yang boleh bermain secara bersamaan di lapangan.

Artinya, Persebaya minimal harus melepas dua pemain asingnya agar sesuai regulasi I.League.

Bek dengan tinggi 1,84 cm Dime Dimov bahkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada suporter dan Persebaya setelah satu musim bersama.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dime Dimov bek bek tengah Persebaya The Green Force bursa transfer pemain asing Bursa Transfer Super League 2025-2026 Diego Mauricio Bernardo Tavares

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  2. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  3. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU