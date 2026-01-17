Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Nasib kurang mujur dialami mantan penyerang sayap Bali United yang hengkang ke Dewa United, Privat Mbarga.

Baru bergabung Dewa United pada awal musim Super League 2025-2026, Privat Mbarga kini terpaksa hengkang ke Bhayangkara FC.

Pesepak bola asal Kamerun yang memilih menjadi pemain naturalisasi Timnas Kamboja ini menjadi pemain baru klub milik Polri itu dengan status pinjaman hingga akhir musim.

"Please welcome @privatmbarga," tulis Bhayangkara FC di akun Instagram resmi klub.

Manajemen Dewa United memilih meminjamkan Privat Mbarga untuk memberinya kesempatan berkembang.

Privat Mbarga kehilangan tempat di skuad Banten Warrior setelah hanya bermain 10 laga awal musim ini, tanpa pernah mencetak gol maupun assist.

Performa Privat Mbarga jauh menurun jika dibandingkan masih berseragam Bali United di bawah asuhan eks pelatih Stefano Teco Cugurra.

Selama tiga musim di Bali United pada periode 2021-2025, Privat Mbarga mencetak 41 gol dan 32 assist dalam 133 pertandingan.