JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

Sabtu, 17 Januari 2026 – 16:00 WIB
Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Dewa United Privat Mbarga akhirnya hengkang ke Bhayangkara FC pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 dengan status pinjaman. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Nasib kurang mujur dialami mantan penyerang sayap Bali United yang hengkang ke Dewa United, Privat Mbarga.

Baru bergabung Dewa United pada awal musim Super League 2025-2026, Privat Mbarga kini terpaksa hengkang ke Bhayangkara FC.

Pesepak bola asal Kamerun yang memilih menjadi pemain naturalisasi Timnas Kamboja ini menjadi pemain baru klub milik Polri itu dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Baca Juga:

"Please welcome @privatmbarga," tulis Bhayangkara FC di akun Instagram resmi klub.

Manajemen Dewa United memilih meminjamkan Privat Mbarga untuk memberinya kesempatan berkembang.

Privat Mbarga kehilangan tempat di skuad Banten Warrior setelah hanya bermain 10 laga awal musim ini, tanpa pernah mencetak gol maupun assist.

Baca Juga:

Performa Privat Mbarga jauh menurun jika dibandingkan masih berseragam Bali United di bawah asuhan eks pelatih Stefano Teco Cugurra.

Selama tiga musim di Bali United pada periode 2021-2025, Privat Mbarga mencetak 41 gol dan 32 assist dalam 133 pertandingan.

Baru bergabung Dewa United pada awal musim Super League 2025-2026, Privat Mbarga kini terpaksa hengkang ke Bhayangkara FC.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Privat Mbarga Dewa United Bhayangkara FC bali united Bursa Transfer Super League 2025-2026 bursa transfer transfer pemain pemain asing Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali
    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC
  2. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  3. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU