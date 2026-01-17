Aksi Persijap di Bursa Transfer tak Terduga, Rekrut Empat Pemain Asing, Gila!

bali.jpnn.com, JEPARA - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 benar-benar gila.

Dibandingkan awal musim, bursa transfer kali ini di luar prediksi.

Hampir semua klub melakukan perombakan untuk memperkuat komposisi tim pada putaran kedua.

Yang mengejutkan, aksi gila tak hanya dilakukan Semen Padang yang mendepak semua pemain asingnya dan merekrut pemain baru, tetapi juga Persijap Jepara.

Klub penghuni zona degradasi ini mendepak dua pemain asingnya seusai putaran pertama Super League 2025-2026 berakhir.

Keduanya adalah penyerang berkebangsaan Brasil, Rosalvo Candido Rosa Junior yang dilepas dengan skema pinjaman dan Elvis Sakyi.

Persijap kemudian merekrut empat pemain baru, tiga di antaranya berkebangsaan Spanyol, yakni gelandang serang Borja Herrera, bek tengah Jose Luis Espinosa alias Tiri dan striker Iker Guarrotxena.

Satu lagi gelandang bertahan berkebangsaan Prancis – Sinegal, Aly Ndom.

Iker Guarrotxena merupakan penyerang dengan rekam jejak panjang di sepak bola profesional Eropa.