Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

Sabtu, 17 Januari 2026 – 08:57 WIB
Pemain belakang Persib Hamra Hehanusa yang dikabarkan merapat ke Bali United justru memilih Persik Kediri sebagai pelabuhan barunya bersama sang kakak, Rezaldi Hehanusa. Kedua pemain Persib itu dipinjamkan ke Persik hingga akhir musim. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 makin panas.

Hampir semua klub merombak skuadnya untuk meningkatkan performa pada putaran kedua.

Salah satunya Persik Kediri.

Setelah merekrut tiga pemain asing dalam dua terakhir, Persik Kediri kembali menambah dua pemain lokal.

Keduanya pasangan adik kakak Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa.

Hamra Hehanusa yang dikabarkan merapat ke Bali United justru memilih Persik Kediri sebagai pelabuhan barunya bersama sang kakak, Rezaldi Hehanusa.

Bagi Hamra Hehanusa, Persik Kediri bukan tim baru. Pasalnya, sebelum direkrut Persib pada awal musim, dirinya sempat berseragam Persik.

Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa menjadi bagian dari Persik dengan status pinjaman hingga akhir musim.

