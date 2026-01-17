Bukan Striker Biasa, Alaeddine Ajaraie Ungkap Gaya Bermain di Persija, Garang

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija resmi mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Striker yang memiliki market value Rp 6,08 miliar didatangkan manajemen Persija dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Dalam sesi wawancara dengan klub, Alaeddine Ajaraie mengungkapkan bahwa keputusannya memilih Persija adalah hal yang sangat mudah.

Nama besar klub dan militansi suporter menjadi magnet utama yang menariknya untuk bergabung dengan Persija Jakarta.

"Persija adalah tim yang sangat bagus, tim besar.

Jadi, itu keputusan yang mudah bagi saya dan keluarga.

Saya tahu Persija selalu ingin memenangkan trofi dan memiliki suporter yang sangat fanatik," ujar Alaeddine Ajaraie dilansir dari laman klub.

Bagi penyerang kelahiran Rabat, 5 Januari 1993, atmosfer yang diciptakan oleh Jakmania bukan sekadar tontonan, melainkan alasan utama ia menerima pinangan manajemen.