JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bukan Striker Biasa, Alaeddine Ajaraie Ungkap Gaya Bermain di Persija, Garang

Bukan Striker Biasa, Alaeddine Ajaraie Ungkap Gaya Bermain di Persija, Garang

Sabtu, 17 Januari 2026 – 08:18 WIB
Bukan Striker Biasa, Alaeddine Ajaraie Ungkap Gaya Bermain di Persija, Garang - JPNN.com Bali
Persija resmi mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija resmi mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Striker yang memiliki market value Rp 6,08 miliar didatangkan manajemen Persija dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Dalam sesi wawancara dengan klub, Alaeddine Ajaraie mengungkapkan bahwa keputusannya memilih Persija adalah hal yang sangat mudah.

Baca Juga:

Nama besar klub dan militansi suporter menjadi magnet utama yang menariknya untuk bergabung dengan Persija Jakarta.

"Persija adalah tim yang sangat bagus, tim besar.

Jadi, itu keputusan yang mudah bagi saya dan keluarga.

Baca Juga:

Saya tahu Persija selalu ingin memenangkan trofi dan memiliki suporter yang sangat fanatik," ujar Alaeddine Ajaraie dilansir dari laman klub.

Bagi penyerang kelahiran Rabat, 5 Januari 1993, atmosfer yang diciptakan oleh Jakmania bukan sekadar tontonan, melainkan alasan utama ia menerima pinangan manajemen.

Alaeddine Ajaraie juga mendeskripsikan dirinya sebagai pemain yang haus mencetak gol, bukan tipe striker yang hanya menunggu bola di dalam kotak penalti. "
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Alaeddine Ajaraie Persija NorthEast United bursa transfer Bursa Transfer Super League 2025-2026 striker pemain asing transfer pemain Indian Super League Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  2. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  3. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU