Persija Makin Kuat, Pinjam Top Skor Liga India Setengah Musim, Target Juara

Sabtu, 17 Januari 2026 – 07:53 WIB
Persija Makin Kuat, Pinjam Top Skor Liga India Setengah Musim, Target Juara - JPNN.com Bali
Penyerang anyar Persija Alaeddine Ajaraie berlatih dengan kapten Persija Rizky Ridho saat latihan bersama seusai diperkenalkan kemarin oleh manajemen. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 benar-benar gila.

Hampir seluruh kontestan mendatangkan pemain baru, baik secara permanen maupun pinjaman demi target juara.

Salah satunya tim ibu kota, Jakarta, Persija.

Setelah merekrut Fajar Fathurrahman dari Borneo FC, Persija resmi mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United.

Striker yang memiliki market value Rp 6,08 miliar didatangkan manajemen Persija dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Penyerang asal Maroko kelahiran Rabat, 5 Januari 1993 dengan label mentereng.

Musim lalu, Alaeddine Ajaraie, menjadi top skor dengan koleksi 23 gol serta tujuh assist, sekaligus dinobatkan sebagai Pemain Terbaik.

Musim ini, dalam sembilan laga di dua turnamen (Durand Cup dan Super Cup), Alaeddine Ajaraie mencetak 10 gol dan lima assist.

