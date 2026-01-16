JPNN.com

Bernardo Tavares: Pemain Brasil Pilihan Realistis Bagi Persebaya

Jumat, 16 Januari 2026 – 17:54 WIB
Bernardo Tavares: Pemain Brasil Pilihan Realistis Bagi Persebaya
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares saat memimpin skuad Bajol Ijo kontra Malut United di Stadion GBT, Surabaya. Foto: I.League

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengumumkan tiga pemain baru, pada laga terakhir putaran pertama kontra Malut United, Sabtu (10/1) lalu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

Rekrutmen ketiga pemain asing baru itu berkat campur tangan pelatih anyar Persebaya, Bernardo Tavares.

Menurut Bernardo Tavares, kondisi ekonomi global mempengaruhi arah transfer Persebaya di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Mantan pelatih PSM Makassar ini menyebut pasar Brasil menjadi pilihan paling realistis.

“Apa yang kami lihat saat ini dengan nilai tukar dolar yang tinggi, kesempatan terbaik di pasar transfer adalah pemain Brasil,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

“Jika Anda pergi ke Eropa, dolar tidak seperti euro.

Jadi, itulah sebabnya kami mendatangkan tiga pemain Brasil,” imbuhnya.

