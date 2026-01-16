Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemain anyar Bali United Teppei Yachida akhirnya mendarat di Gianyar.

Eks pemain Timnas U23 Jepang ini bahkan langsung diperkenalkan tim pelatih kepada pemain Bali United lainnya saat sesi latihan di training center, Pantai Purnama, Gianyar, kemarin.

“First day at office @yachi_tetu,” tulis Bali United di akun media sosial klub.

Gelandang serang 24 tahun yang direkrut dari klub kasta kedua J2 RB Omiya Ardija langsung berkenalan dan menyalami satu per satu pemain Bali United.

Tak ada rasa canggung dari pemain termahal Bali United bersama penyerang sayap Thijmen Goppel ini.

Pemain dengan market value Rp 10,43 miliar ini langsung akrab dan bercengkrama dengan pemain lainnya.

Dia kemudian melakukan latihan ringan di bawah arahan Johnny Jansen dan staf kepelatihan Bali United.

Unggahan foto sang pemain yang mengikuti latihan perdana bersama Ricky Fajrin Cum sius spontan mendapat respons suporter.