Bursa Transfer Memanas, Aroma Spanyol di Persik Kediri, Adrian Luna Termahal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 penuh kejutan.

Setiap klub berlomba mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim pada putaran kedua nanti.

Persik Kediri menjadi salah satu yang agresif.

Klub yang bermarkas di Stadion Brawijaya, Kediri, ini secara mengejutkan mendepak dua legiun asingnya sebelum putaran pertama berakhir.

Kedua pemain yang bermain di posisi bek tengah itu, yakni Lucas Gama dan Khursidbek Mukthorov.

Manajemen terpaksa mengakhiri kebersamaan kedua pemain lantaran tak sesuai ekspektasi suporter maupun pelatih.

Sebagai gantinya, Persik Kediri bergerak cepat merekrut tiga pemain asing baru dalam dua terakhir.

Yang menarik, dua rekrutan baru, yakni bek tengah Checu Meneses dan gelandang serang Jon Toral, sama-sama berasal dari Spanyol, sama dengan sang pelatih Marcos Reina.