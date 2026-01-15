JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Vinicius Duarte Resmi Berseragam Dewa United: Gaya Tim Ini Cocok dengan Saya

Vinicius Duarte Resmi Berseragam Dewa United: Gaya Tim Ini Cocok dengan Saya

Kamis, 15 Januari 2026 – 20:17 WIB
Vinicius Duarte Resmi Berseragam Dewa United: Gaya Tim Ini Cocok dengan Saya - JPNN.com Bali
Dewa United resmi mengumumkan rekrutan baru untuk menyambut putaran kedua. Dia adalah eks gelandang Malut United, Vinicius Duarte. Foto: Dewa United

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United mengikuti jejak sejumlah klub merekrut pemain baru pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Kamis hari ini (15/1), Dewa United resmi mengumumkan rekrutan baru untuk menyambut putaran kedua.

Ia adalah gelandang berkebangsaan Brasil, Vinicius Duarte.

Baca Juga:

Vico sapaan akrabnya direkrut dari Malut United dengan status pinjaman hingga akhir musim kompetisi.

Vinicius Duarte diharapkan menambah kualitas lini tengah sekaligus mempertegas identitas permainan Dewa United yang berorientasi pada penguasaan bola.

“Bergabung dengan Dewa United membuat saya langsung merasakan atmosfer berprestasi yang tinggi.

Baca Juga:

Sejak hari pertama, saya melihat klub yang sangat terorganisasi, memiliki struktur modern, didukung oleh para profesional yang sangat kompeten.

Tim ini memiliki mentalitas yang jelas untuk meraih kemenangan," ujar Vinicius Duarte dilansir dari laman Dewa United.

Dewa United resmi mengumumkan rekrutan baru untuk menyambut putaran kedua. Dia adalah eks gelandang Malut United, Vinicius Duarte
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Vinicius Duarte Dewa United Malut United bursa transfer Bursa Transfer Super League 2025-2026 transfer pemain pemain asing pemain pinjaman Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

  2. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  3. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU