Vinicius Duarte Resmi Berseragam Dewa United: Gaya Tim Ini Cocok dengan Saya

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United mengikuti jejak sejumlah klub merekrut pemain baru pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Kamis hari ini (15/1), Dewa United resmi mengumumkan rekrutan baru untuk menyambut putaran kedua.

Ia adalah gelandang berkebangsaan Brasil, Vinicius Duarte.

Vico sapaan akrabnya direkrut dari Malut United dengan status pinjaman hingga akhir musim kompetisi.

Vinicius Duarte diharapkan menambah kualitas lini tengah sekaligus mempertegas identitas permainan Dewa United yang berorientasi pada penguasaan bola.

“Bergabung dengan Dewa United membuat saya langsung merasakan atmosfer berprestasi yang tinggi.

Sejak hari pertama, saya melihat klub yang sangat terorganisasi, memiliki struktur modern, didukung oleh para profesional yang sangat kompeten.

Tim ini memiliki mentalitas yang jelas untuk meraih kemenangan," ujar Vinicius Duarte dilansir dari laman Dewa United.