Bernardo Tavares Bongkar Alasan Rekrut Tiga Pemain Asing, Buka Kelemahan Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengumumkan tiga pemain baru, pada laga terakhir putaran pertama kontra Malut United, Sabtu (10/1) lalu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

Yang menarik, terungkap fakta rekrutmen ketiga pemain karena campur tangan pelatih baru Bernardo Tavares.

Menurut Bernardo Tavares, ketiga pemain dari Negeri Samba itu direkrut berdasar hasil evaluasi tim pelatih disesuaikan kebutuhan tim dan kondisi finansial klub.

“Ya, ada tiga pemain yang saya lihat.

Saya pikir dengan anggaran yang diberikan klub, kami bisa mendapatkan tiga pemain ini,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Bernardo Tavares berharap ketiganya membantu Persebaya berkembang dan membawa skuad Bajol Ijo mengakhiri kompetisi Super League di papan atas klasemen.

Pelatih berkebangsaan Portugal ini juga mengatakan tenaga ketiga pemain baru itu sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan komposisi pemain.