Fajar Pilih Persija Bukan Dewa United, Apalagi Malut United, Dikontrak 3,5 Musim

Kamis, 15 Januari 2026 – 18:48 WIB
Mantan bek Borneo FC Fajar Fathurraham akhirnya berlabuh ke Persija setelah diisukan merapat ke Dewa United dan Malut United. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki kemana bek kanan Fajar Fathurrahman bakal berlabuh seusai hengkang dari Borneo FC akhirnya terjawab.

Bukan Dewa United, apalagi Malut United seperti isu yang menyeruak, pesepak bola kelahiran Manokwari, 23 tahun silam ini memilih bergabung tim ibu kota, Persija Jakarta.

Pemain muda yang memiliki market value Rp 6.08 miliar ini bakal berseragam Macan Kemayoran hingga 31 Mei 2029 alias 3,5 musim.

Dilansir dari laman Persija, pemain Timnas U23 Indonesia ini merasa terhormat menjadi bagian dari tim besar, Persija.

Fajar pun bertekad membalas kepercayaan tersebut bukan hanya dengan kerja keras, tetapi juga dengan pencapaian nyata di atas lapangan.

“Sangat senang dan excited bergabung bersama Persija.

Yang pasti, saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik,” ujar Fajar Fathurrahman.

“Saya ingin bermain sesuai dengan karakter saya, membantu tim, berjuang bersama, dan tidak akan pernah mengenal lelah.

