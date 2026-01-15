JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

Kamis, 15 Januari 2026 – 08:56 WIB
Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali
Bek tengah Bali United Joao Ferrari berduel dengan pemain PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Jumat (9/1) lalu. Foto; Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United berhasil memecahkan rekor pada laga terakhir putaran pertama kompetisi Super League 2025-2026.

Klub yang bermarkas di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, ini tak tersentuh kekalahan dalam enam laga terakhir Super League.

Bali United berhasil meraih empat kemenangan dan dua kali hasil imbang.

Baca Juga:

Empat kemenangan diperoleh Bali United saat mengalahkan Borneo FC (1 – 0), PSBS Biak (3 – 0), Arema FC (1 – 0) dan PSM Makassar (2 – 0).

Hasil imbang diperoleh Bali United kalah menahan imbang Persis Solo dan Dewa United, masing-masing dengan skor 0 – 0.

Hebatnya, lini belakang Bali United berhasil mencetak clean sheet, tidak kebobolan dalam enam pertandingan tersebut.

Baca Juga:

Gawang Mike Houptmeijer nihil kebobolan. Amazing!

Terlepas dari sosok penjaga gawang Mike Hauptmeijer, disiplinnya lini pertahanan Serdadu Tridatu menjadi faktor terciptanya rekor pertama dalam sejarah Liga di Indonesia tersebut.

Hebatnya, lini belakang Bali United berhasil mencetak clean sheet, tidak kebobolan dalam enam pertandingan tersebut.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mike Hauptmeijer Joao Ferrari bali united PSM psm makassar clean sheet Super League Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali
    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari
  2. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  3. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU