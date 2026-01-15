Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United berhasil memecahkan rekor pada laga terakhir putaran pertama kompetisi Super League 2025-2026.

Klub yang bermarkas di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, ini tak tersentuh kekalahan dalam enam laga terakhir Super League.

Bali United berhasil meraih empat kemenangan dan dua kali hasil imbang.

Empat kemenangan diperoleh Bali United saat mengalahkan Borneo FC (1 – 0), PSBS Biak (3 – 0), Arema FC (1 – 0) dan PSM Makassar (2 – 0).

Hasil imbang diperoleh Bali United kalah menahan imbang Persis Solo dan Dewa United, masing-masing dengan skor 0 – 0.

Hebatnya, lini belakang Bali United berhasil mencetak clean sheet, tidak kebobolan dalam enam pertandingan tersebut.

Gawang Mike Houptmeijer nihil kebobolan. Amazing!

Terlepas dari sosok penjaga gawang Mike Hauptmeijer, disiplinnya lini pertahanan Serdadu Tridatu menjadi faktor terciptanya rekor pertama dalam sejarah Liga di Indonesia tersebut.