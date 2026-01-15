Bernardo Tavares Bangun Kedalaman Skuad Persebaya, Sorot Tiga Pemain Anyar

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengumumkan tiga pemain baru, pada laga terakhir putaran pertama kontra Malut United, Sabtu (10/1) lalu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

Pelatih anyar Bernardo Tavares pun langsung tancap gas memanfaatkan waktu jeda untuk memperkuat fondasi tim, terutama dalam membangun kedalaman skuad dan persaingan internal.

Mantan pelatih PSM Makassar ini sementara fokus dengan pemain baru yang masuk skuad The Green Force, julukan Persebaya.

Bernardo Tavares menilai proses adaptasi dan pemahaman karakter pemain harus dipercepat agar tim semakin solid saat kompetisi kembali bergulir.

“Setelah itu kami harus bekerja keras karena ada pemain baru yang datang.

Kami perlu lebih mengenal karakteristik semua pemain,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, kata Bernardo Tavares, Persebaya berencana menggelar laga uji coba pada jeda kompetisi ini.