Bursa Transfer Memanas, Arema FC Incar Bintang Persija dan PSM Makassar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pergerakan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 makin panas.

Sejumlah klub berlomba melepas dan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim di putaran kedua nanti.

Semen Padang bisa dibilang paling agresif sejauh ini dengan melepas delapan pemain asingnya, kemudian merekrut pemain asing baru dengan jumlah yang sama.

Persebaya tak kalah agresif dengan merekrut tiga pemain asing baru, yakni Bruno Paraíba, Jefferson Silva, dan Gustavo Fernandes.

Namun, pergerakan klub dari Malang, Jawa Timur, Arema FC tak bisa dipandang sebelah mata.

Arema FC berpotensi menjadi tim kuda hitam di putaran kedua lantaran masih gencar mendatangkan pemain baru di putaran kedua.

Setelah merekrut mantan winger klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, Gabriel Silva dan melepas bek Brasil, Yann Motta, Arema FC kabarnya mengincar pemain dari klub lain.

Sasaran Arema FC adalah pemain Persija dan PSM Makassar.