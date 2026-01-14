Mengejutkan, Arema FC Depak Bek Asing Yann Motta, Minim Kontribusi

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC belum berhenti meramaikan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah merekrut winger asing dari klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, Gabriel Silva, dengan kontrak semusim, manajemen Arema FC mengambil keputusan besar, Rabu (14/1) hari ini.

Arema FC secara mengejutkan dengan mendepak bek tengah berkebangsaan Brasil, Yann Motta.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengeklaim keputusan pahit tersebut diambil secara profesional dan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Yann Motta atas profesionalisme dan dedikasinya selama bersama Arema FC.

Meski waktunya tidak panjang, Yann telah menunjukkan komitmen yang baik saat membela tim,” ujar Yusrinal Fitiandi dilansir dari laman klub.

Kontribusi mantan pemain Persija itu terbilang minim.

Sejak bergabung dengan Arema FC pada 1 Juli 2025, tak banyak laga yang dimainkan Yann Motta bersama Arema FC.