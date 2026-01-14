Semen Padang Rekrut 8 Pemain Asing Baru, Tantang Pohang Steelers di Laga Uji Coba

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 19:43 WIB
Pemain belakang Semen Padang Rui Rampa menendang bola diadang kapten Bali United Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn di Stadion Haji Agus Salim. Semen Padang mendepak delapan pemain asingnya dan merekrut pemain baru di bursa transfer putaran kedua. Foto: Instagram@semenpadangfcid

bali.jpnn.com, PADANG - Aksi Semen Padang di bursa transfer putaran kedua Super League-2025-2026 memang gila.

Manajemen melakukan perombakan besar-besaran dengan melepas delapan pemain asingnya yang bergabung pada awal putaran pertama musim ini.

Pada awal musim, dua pemain asing memilih lebih dahulu hengkang, yakni Filipe Chaby dan Bruno Gomes dan hanya tersisa enam pemain.

Keenamnya yakni Rui Rampa, Angelo Meneses, Arthur Augusto, Cornelius Steward yang kini dipinjamkan ke Barito Putera.

Dua lagi ada Alhassan Wakaso dan Pedro Matos.

Dari daftar tersebut, hanya dua pemain asing yang akan dipertahankan manajemen Semen Padang. Hanya saja, siapa yang akan dipertahankan, masih dalam bahasan tim pelatih dan manajemen.

Sebagai gantinya, manajemen bergerak cepat merekrut delapan pemain asing baru untuk berlaga di putaran kedua Super League.

Sejumlah nama telah resmi bergabung, di antaranya Ravy Tsouka dari klub UTA Arad, Kianz Froese asal Kanada yang sebelumnya membela Valour FC.

Seiring dengan banyaknya pemain baru, manajemen Semen Padang juga menyiapkan agenda uji coba internasional melawan klub Liga Korsel, Pohang Steelers
