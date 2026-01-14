JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Aksi Semen Padang di Bursa Transfer Memang Gila, Mayoritas Pemain Asing Didepak

Aksi Semen Padang di Bursa Transfer Memang Gila, Mayoritas Pemain Asing Didepak

Rabu, 14 Januari 2026 – 19:26 WIB
Aksi Semen Padang di Bursa Transfer Memang Gila, Mayoritas Pemain Asing Didepak - JPNN.com Bali
Skuad Semen Padang di putaran pertama saat berlaga di Stadion Haji Agus Salim Padang. Semen Padang mendepak mayoritas pemain asingnya, dan hanya menyisakan dua legiun asing di putaran kedua. Foto: Instagram @semenpadangfcid

bali.jpnn.com, PADANG - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 memanas.

Penghuni papan bawah klasemen Super League, Semen Padang, penyebabnya.

Skuad Kabau Sirah dilaporkan melakukan perombakan besar-besaran pada putaran kedua setelah mendapat hasil buruk pada putaran pertama.

Baca Juga:

Semen Padang menutup putaran pertama dengan menempati zona degradasi, peringkat ke-17 dari 18 tim.

Anak asuh Dejan Antonic hanya mampu mengoleksi 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali imbang dan 13 kali kalah.

Fakta tersebut memaksa Pembina Semen Padang FC, Andre Rosiade, bergerak cepat.

Baca Juga:

Politikus Senayan itu memastikan timnya akan tampil dengan banyak penggawa anyar,khususnya di slot pemain asing pada putaran kedua.  

“Sesuai dengan pernyataan saya yang menyatakan ingin melaksanakan perombakan (cuci gudang), setelah kalah melawan Persis Solo.

Skuad Semen Padang dilaporkan melakukan perombakan besar-besaran pada putaran kedua setelah mendapat hasil buruk pada putaran pertama.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Semen Padang bursa transfer Super League pemain asing transfer pemain Dejan Antonic Andre Rosiade Super League 2025-2026 Zona Degradasi Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU