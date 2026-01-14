JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 08:46 WIB
Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Mirza Mustafic seusai menjebol gawang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Jumat (9/1) malam. Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perasaan campur aduk masih dirasakan gelandang Bali United Mirza Mustafic meski laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar, berlangsung akhir pekan lalu.

Gol cepat menjadi penyebabnya.

Iya, pemain Timnas Luksemburg ini mencetak gol hanya dalam tempo 30 detik sejak peluit dibunyikan wasit Erfan Effendi.

“Amazing. Gol ini membuat saya bersemangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk klub ini,” ujar Mirza Mustafic dilansir dari laman klub.

Gol cepat itu terjadi melalui skema yang cukup rapi.

Berawal dari lemparan ke dalam bek kiri Rizky Dwi ke striker Boris Kopitovic di area tengah Bali United.

Bola yang diterima Boris Kopitovic lalu diumpan kembali ke gelandang Kadek Agung.

Kadek Agung kemudian mengalirkan bola terobosan di sisi flank yang diterima penyerang sayap Thijmen Goppel.

