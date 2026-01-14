Bernardo Tavares Ungkap Ambisi Bersama Persebaya, Sorot Keseimbangan Tim

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persebaya resmi mengumumkan tiga pemain baru pada laga terakhir putaran pertama kontra Malut United, Sabtu (10/1) lalu.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

Pelatih Bernardo Tavares mengatakan Persebaya membutuhkan keseimbangan jika ingin melaju lebih jauh di Super League 2025-2026.

Tiga pemain baru yang didatangkan menjadi ikhtiar manajemen Bajol Ijo agar tim ini melaju lebih jauh di kompetisi Liga Indonesia.

“Kemenangan bukan berarti segalanya baik, dan kekalahan pun bukan berarti segalanya buruk.

Jadi, saya perlu menciptakan keseimbangan di tim ini,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Paling penting adalah memberikan hiburan untuk Bonek dan Bonita dengan menampilkan permainan yang agresif khas Persebaya.

“Lebih baik bekerja keras, mencoba pulih, dan mempersiapkan pertandingan selanjutnya.