JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

Rabu, 14 Januari 2026 – 07:47 WIB
Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali
Persebaya mengumumkan tiga pemain asing baru di sela-sela laga penutup putaran pertama Super League kontra Malut United di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (10/1) lalu. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2025-2026 putaran kedua mulai memanas setelah resmi dibuka, Sabtu (10/1) lalu.

Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua nanti.

Ada yang agresif, mengumumkan rekrutan baru, setelah putaran pertama Super League 2025-2026 berakhir.

Baca Juga:

Namun, ada juga yang malu-malu, mengintip tim lain sembari mencari celah waktu yang tepat untuk mengumumkan rekrutan baru.

Kali ini yang terlibat agresif adalah Persebaya.

Tepat pada pembukaan bursa transfer, Persebaya mengumumkan tiga pemain baru, pada laga terakhir putaran pertama kontra Malut United, Sabtu (10/1) lalu.

Baca Juga:

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

“Bruno Paraiba, Jefferson Silva dan Gustavo Fernandes dan Coach Bernardo Tavares resmi diperkenalkan di harapan Bonek dan Bonita sore ini,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru di bursa transfer untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua nanti.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Bursa Transfer Super League Persebaya arema fc Borneo FC bali united Bursa Transfer Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 transfer pemain pemain asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali
    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah
  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU