Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2025-2026 putaran kedua mulai memanas setelah resmi dibuka, Sabtu (10/1) lalu.

Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua nanti.

Ada yang agresif, mengumumkan rekrutan baru, setelah putaran pertama Super League 2025-2026 berakhir.

Namun, ada juga yang malu-malu, mengintip tim lain sembari mencari celah waktu yang tepat untuk mengumumkan rekrutan baru.

Kali ini yang terlibat agresif adalah Persebaya.

Tepat pada pembukaan bursa transfer, Persebaya mengumumkan tiga pemain baru, pada laga terakhir putaran pertama kontra Malut United, Sabtu (10/1) lalu.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

“Bruno Paraiba, Jefferson Silva dan Gustavo Fernandes dan Coach Bernardo Tavares resmi diperkenalkan di harapan Bonek dan Bonita sore ini,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.