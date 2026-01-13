JPNN.com

JPNN.com Bali Sport John Herdman tak Takut dengan Tekanan Suporter Garuda, Sentil Timnas Kanada

John Herdman tak Takut dengan Tekanan Suporter Garuda, Sentil Timnas Kanada

Selasa, 13 Januari 2026 – 20:16 WIB
John Herdman tak Takut dengan Tekanan Suporter Garuda, Sentil Timnas Kanada - JPNN.com Bali
John Herdman (kiri) saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com.

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi memperkenalkan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman.

Sesi perkenalan pelatih berkebangsaan Inggris pengganti Patrick Kluivert itu berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).

Sejumlah pandangan dilontarkan mantan pelatih Timnas Kanada di depan awak media.

Baca Juga:

Satu hal yang menarik disorot adalah tekanan suporter Timnas Indonesia.

Menurut John, bekerja di bawah tekanan suporter Garuda adalah sebuah keistimewaan.

"Memimpin tim nasional berarti memikul harapan sebuah bangsa.

Baca Juga:

Tekanan itu bisa menjadi kutukan, tetapi juga bisa menjadi berkah.

Kami memilih menjadikannya berkah,” ujar John Herdman dilansir dari laman PSSI.

Menurut pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman, bekerja di bawah tekanan suporter Garuda adalah sebuah keistimewaan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   John Herdman Timnas Indonesia PSSI piala dunia Timnas Kanada Suporter Garuda Pelatih Timnas Indonesia John Herdman

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

  2. Kadek Arel Terpilih Jadi Exco APPI, Hanif Sjahbandi Presiden, Nadeo Wapres - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Terpilih Jadi Exco APPI, Hanif Sjahbandi Presiden, Nadeo Wapres

  3. Sentuhan Johnny Jansen Mulai Terlihat, Janji Bawa Bali United Makin Kuat - JPNN.com Bali

    Sentuhan Johnny Jansen Mulai Terlihat, Janji Bawa Bali United Makin Kuat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU