John Herdman tak Takut dengan Tekanan Suporter Garuda, Sentil Timnas Kanada

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi memperkenalkan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman.

Sesi perkenalan pelatih berkebangsaan Inggris pengganti Patrick Kluivert itu berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).

Sejumlah pandangan dilontarkan mantan pelatih Timnas Kanada di depan awak media.

Satu hal yang menarik disorot adalah tekanan suporter Timnas Indonesia.

Menurut John, bekerja di bawah tekanan suporter Garuda adalah sebuah keistimewaan.

"Memimpin tim nasional berarti memikul harapan sebuah bangsa.

Tekanan itu bisa menjadi kutukan, tetapi juga bisa menjadi berkah.

Kami memilih menjadikannya berkah,” ujar John Herdman dilansir dari laman PSSI.