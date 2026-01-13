JPNN.com

Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

Selasa, 13 Januari 2026 – 20:04 WIB
Gelandang muda Made Tito mendapat kesempatan turun ke lapangan menjadi pemain pengganti pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC, Jumat (7/11) lalu. Made Tito absen cukup lama gegara cedera lutut. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen merespons performa gelandang muda Made Tito setelah mendapat kesempatan membela tim dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026.

Jo Jansen, sapaan akrabnya, secara terbuka bangga dengan pemain muda kelahiran Denpasar, Bali, itu.

"Saya bangga dengan dia (Made Tito).

Dia mengalami pemulihan cedera yang cukup lama dan kini momentumnya mulai kembali,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Penantian panjang Made Tito kembali bermain membela Bali United di kompetisi resmi terjawab.

Laga penutup putaran pertama Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam lalu jadi momen pemain 22 tahun itu bermain untuk Bali United kali ketiga musim ini.

Johnny Jansen memberi kesempatan Made Tito beraksi di lapangan sebagai pemain pengganti meski hanya bermain tiga menit.

Made Tito istirahat cukup panjang karena cedera ligamen mendapat debut musim ini saat Bali United menjalani laga tandang kontra Bhayangkara FC di Stadion Pemuda, Lampung, 7 November 2025.

Johnny Jansen memberi kesempatan Made Tito beraksi di lapangan sebagai pemain pengganti saat kontra PSM Makassar meski hanya bermain tiga menit.
