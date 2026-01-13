JPNN.com

Arema FC Rekrut Eks Winger Liga Malaysia, Kontrak Semusim, Statistik Biasa Saja

Selasa, 13 Januari 2026 – 19:43 WIB
Arema FC mengumumkan pemain baru, Gabriel Silva yang direkrut dari klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC dengan durasi kontrak semusim. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Klub kebanggaan arek Malang, Jawa Timur, Arema FC bergerak cepat di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Mengikuti jejak Persebaya yang merilis tiga pemain anyar, Sabtu (10/1) lalu, Arema FC resmi mengumumkan rekrutan anyar, Selasa (13/1).

Pemain baru berposisi penyerang sayap itu adalah Gabriel Silva.

Gabriel Silva direkrut dari klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC dengan status bebas transfer.

Pesepak bola 28 tahun asal Brasil itu direkrut sebagai pengganti Paulinho yang memutuskan hengkang beberapa waktu lalu.

Gabriel Silva yang memiliki market value Rp 3,91 miliar dipersiapkan Arema FC untuk menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026.

Perekrutan pemain yang akrab disapa Gabi tersebut dilakukan setelah manajemen dan tim pelatih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim pada putaran pertama kompetisi.

Kehadiran Gabriel Silva diharapkan mampu menambah daya gedor serta variasi serangan Arema FC, khususnya dari sektor sayap.

Gabriel Silva dikontrak selama satu tahun dengan harapan ia dapat berkontribusi maksimal dan membantu mengangkat performa Arema FC di putaran kedua
