Kadek Arel Terpilih Jadi Exco APPI, Hanif Sjahbandi Presiden, Nadeo Wapres

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada kabar dari pemain muda Bali United Kadek Arel Priyatna.

Bek 20 tahun kelahiran Denpasar, ini baru saja terpilih sebagai anggota Executive Committee (Exco) Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

APPI diketahui bernaung di bawah FIFPro (Federasi Internasional Pesepakbola Profesional), yang diakui FIFA.

APPI layaknya serikat pekerja pemain sepak bola Indonesia yang memiliki tugas melindungi hak pemain, memberi bantuan serta edukasi bagi atlet.

Kadek Arel bergabung bersama sejumlah nama besar di sepak bola Indonesia di wadah APPI ini, seperti Sutanto Tan, Andritany Ardhiyasa, Achmad Jufriyanto hingga pemain putri, Shalika Aurelia.

Kadek Arel menyatakan keberadaan dirinya di APPI bakal menjadi tantangan untuk membawa suara pesepak bola muda di Indonesia.

"Ini menjadi tantangan saya berikutnya sebagai pemain muda untuk menjalankan tugas ini.

Saya sangat bangga karena ini adalah bagian dari mengembangkan sepak bola indonesia," ujar Kadek Arel dilansir dari laman klub.