Sentuhan Johnny Jansen Mulai Terlihat, Janji Bawa Bali United Makin Kuat

Selasa, 13 Januari 2026 – 12:59 WIB
Sentuhan Johnny Jansen Mulai Terlihat, Janji Bawa Bali United Makin Kuat
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengamati anak asuhnya saat bertanding di Super League. Sentuhan Johnny Jansen mulai terlihat. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United berhasil memecahkan rekor menjelang penutupan putaran pertama kompetisi Super League 2025-2026.

Klub yang bermarkas di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, ini tak tersentuh kekalahan dalam enam laga terakhir Super League.

Bali United berhasil meraih empat kemenangan dan dua kali hasil imbang.

Empat kemenangan diperoleh Bali United saat mengalahkan Borneo FC (1 – 0), PSBS Biak (3 – 0), Arema FC (1 – 0) dan PSM Makassar (2 – 0).

Hasil imbang diperoleh Bali United kalah menahan imbang Persis Solo dan Dewa United, masing-masing dengan skor 0 – 0.

Hebatnya, lini belakang Bali United berhasil mencetak clean sheet, tidak kebobolan dalam enam pertandingan tersebut.

Gawang Mike Houptmeijer nihil kebobolan.

“Tim kami menunjukkan perkembangan yang progresif.

Bali United berhasil memecahkan rekor menjelang penutupan putaran pertama kompetisi Super League 2025-2026.
