Rumor Dua Pemain Asing Merapat ke Bali United Menguat, Posisi Striker & Winger

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United ikut memanaskan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang resmi dibuka, Sabtu (10/1) lalu.

Setelah mengikat gelandang serang Tappei Yachida dengan status bebas transfer dari klub J2 League, RB Omiya, Bali United dikabarkan mendekati dua pemain asing baru.

Kali ini yang diincar bukan sektor belakang, tetapi depan.

Keputusan ini diambil lantaran lini serang Bali United macet pada putaran pertama Super League 2025-2025.

Striker Boris Kopitovic yang diharapkan menjadi mesin gol Bali United, baru mencetak empat gol dan satu assist dalam 17 pertandingan Super League.

Jen Ravens yang menjadi striker cadangan bahkan belum sekali pun mencetak gol untuk Bali United musim ini meski telah mendapat kesempatan bermain 12 kali.

Fakta itu memaksa manajemen dan pelatih Johnny Jansen mengincar striker baru untuk putaran kedua nanti.

Sosok yang diincar adalah striker Timnas Malawi, Kouadio Yann Kouakou.