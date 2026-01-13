JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:15 WIB
Kuota Pemain Asing Persebaya Berlebih, Dua Dicoret, Victor Luiz Batal Reuni? - JPNN.com Bali
Ketiga pemain asing anyar Persebaya asal Brasil, bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba, diperkenalkan ke Bonek di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (10/1) lalu. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persebaya bergerak agresif di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah meresmikan Bernardo Tavares sebagai nakhoda baru skuad Bajol Ijo, manajemen Persebaya mengumumkan tiga rekrutan baru pada bursa transfer putaran kedua ini.

Ketiga pemain asing itu bahkan telah diperkenalkan ke Bonek, Sabtu (10/1) sore saat laga Persebaya kontra Malut United.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

“Bruno Paraiba, Jefferson Silva dan Gustavo Fernandes dan Coach Bernardo Tavares resmi diperkenalkan di harapan Bonek dan Bonita sore ini,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Persebaya kini total memiliki 13 pemain asing.

Di luar ketiganya, Persebaya memiliki 10 pemain asing, yakni Francisco Rivera, Gali Freitas, Dejan Tumbas, Bruno Moreira, Leo Leilis, Diego Mauricio, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, Risto Mitrevski dan Dime Dimov.

Dengan masuknya tiga pemain baru, peluang bek kiri PSM Makassar Victor Luiz bereuni dengan mantan pelatihnya, Bernardo Tavares di Persebaya, hampir pasti batal.

