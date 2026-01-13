JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Persijap: Papan Bawah Panas

Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Persijap: Papan Bawah Panas

Selasa, 13 Januari 2026 – 06:32 WIB
Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Persijap: Papan Bawah Panas - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Papan bawah klasemen Super League 2025-2026 memanas pada laga penutup pekan ini. Foto; instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir pada laga pekan ke-17, kemarin (12/1).

Papan bawah klasemen Super League memanas setelah empat tim saling sikut agar tidak terdampar di zona degradasi.

PSBS Biak menantang Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sementara Persijap melawan Dewa United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Baca Juga:

Di Stadion Gelora Bumi Kartini, Persijap tak kunjung bangkit setelah menelan kekalahan saat menantang tim bertabur bintang Dewa United dengan skor telak 0 – 3.

Dewa United yang unggul segalanya mencetak gol cepat melalui Alexis Messidoro menit ke-9.

Alex Martins dan Stefano Lilipaly menambah keunggulan Dewa United pada menit ke-40 dan 50.

Baca Juga:

Kemenangan ini mengatrol peringkat Dewa United yang terdampar di papan bawah ke tengah.

Skuad Banten Warriors kini berada di peringkat ke-11 dengan 20 poin, hasil dari enam kali menang, dua kali seri dan sembilan kali kalah.

Papan bawah klasemen Super League 2025 - 2026 memanas setelah empat tim saling sikut agar tidak terdampar di zona degradasi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persijap Dewa United PSBS Biak Bhayangkara FC Persib Borneo FC Persija Semen Padang persis solo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua - JPNN.com Bali

    Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua

  2. Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha - JPNN.com Bali

    Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

  3. Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU