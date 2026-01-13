Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Persijap: Papan Bawah Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir pada laga pekan ke-17, kemarin (12/1).

Papan bawah klasemen Super League memanas setelah empat tim saling sikut agar tidak terdampar di zona degradasi.

PSBS Biak menantang Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sementara Persijap melawan Dewa United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Di Stadion Gelora Bumi Kartini, Persijap tak kunjung bangkit setelah menelan kekalahan saat menantang tim bertabur bintang Dewa United dengan skor telak 0 – 3.

Dewa United yang unggul segalanya mencetak gol cepat melalui Alexis Messidoro menit ke-9.

Alex Martins dan Stefano Lilipaly menambah keunggulan Dewa United pada menit ke-40 dan 50.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Dewa United yang terdampar di papan bawah ke tengah.

Skuad Banten Warriors kini berada di peringkat ke-11 dengan 20 poin, hasil dari enam kali menang, dua kali seri dan sembilan kali kalah.