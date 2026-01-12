PSSI Tunjuk Cesar Meylan Jadi Asisten Pelatih Timnas, Pakar Fisik Kelas Dunia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Formasi tim kepelatihan Timnas Indonesia mulai terlihat setelah PSSI menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala.

PSSI dalam laman resminya mengumumkan rekrutan kedua di tim kepelatihan Timnas Indonesia.

Dia adalah Cesar Meylan Phd, yang ditunjuk sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia, mendampingi John Herdman.

“Meylan akan menjadi arsitek utama kebugaran, kekuatan, dan daya tahan fisik pemain Timnas, sekaligus tangan kanan Pelatih Kepala John Herdman,” tulis PSSI dalam laman resminya.

Cesar Meylan berperan krusial karena memiliki keahlian dalam pengelolaan beban latihan, pencegahan cedera, pemulihan, serta optimalisasi performa atlet agar mampu tampil konsisten di level kompetisi tertinggi.

Sebelum menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia, Cesar Meylan pernah menjadi bagian dari Timnas Kanada hingga Toronto FC.

Ia ahli dalam melakukan pendekatan berbasis sains modern, data, dan integrasi medis.

Reputasi Meylan Casar yang menyandang gelar Doktor (PHD) bidang Strength & Conditioning dari AUT University, Selandia Baru diakui secara global.