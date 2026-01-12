Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penantian panjang gelandang bertahan muda Made Tito kembali bermain membela Bali United di kompetisi resmi akhirnya terjawab.

Laga penutup putaran pertama Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam lalu jadi momen pemain 22 tahun itu bermain untuk Bali United kali ketiga musim ini.

Pelatih Johnny Jansen memberi kesempatan Made Tito beraksi di lapangan sebagai pemain pengganti meski hanya bermain tiga menit.

Made Tito istirahat cukup panjang karena cedera ligamen mendapat debut musim ini saat Bali United menjalani laga tandang kontra Bhayangkara FC di Stadion Pemuda, Lampung, 7 November 2025.

Made Tito turun selama 12 menit saat Bali United tumbang dari tuan rumah Bhyangkara FC dengan skor 1 – 2.

Momen kedua terjadi saat gelandang 1,74 cm ini bermain selama 10 menit membela Bali United melawan Persib Bandung di Stadion GBLA, Bandung.

Total musim ini, Made Tito baru mendapat 25 menit bermain di Super League dan 75 menit di EPA Super League U20.

"Saya sangat senang dengan kemenangan ini dengan laga tandang yang tidak mudah.