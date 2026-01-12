Tomas Trucha Puyeng, Misi PSM Rekrut Pemain Baru Terhambat Sanksi FIFA

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Misi pelatih Tomas Trucha membawa PSM Makassar bangkit pada putaran kedua Super League 2025-2026 menembus tembok tebal.

Bukan faktor taktik maupun strategi tim, tetapi pemain.

Tomas Trucha membutuhkan tambahan pemain baru untuk menambah kekuatan PSM setelah penyerang sayap Lucas Dias memilih mengakhiri kontrak dan pulang ke Brasil karena urusan keluarga.

PSM Makassar masih berpotensi kehilangan dua pemain asing pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 karena tidak sesuai skema Tomas Trucha.

Keduanya adalah bek kiri Victor Luiz dan penyerang Abu Kamara.

Jika Victor Luiz dan Abu Kamar jadi hengkang, PSM Makassar tinggal menyisakan tujuh pemain asing.

Masing-masing duo bek tengah Yuran Fernandes dan Aloisio Neto, gelandang bertahan Gledson, duo gelandang serang Savio Roberto dan Daisuke Sakai serta duo penyerang Alex Tanque dan Jacques Themopele.

“Kami ingin menyeimbangkan tim, terutama di posisi-posisi yang kurang memiliki pemain Cadangan yang kuat,” ujar Tomas Trucha.