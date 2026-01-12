Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 mulai bergulir.

18 klub berlomba melepas dan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim pada putaran kedua ini.

PSM Makassar yang menelan empat kekalahan beruntun dilaporkan ikut meramaikan bursa transfer.

Selain berencana mendatangkan pemain baru, PSM Makassar dikabarkan akan melepas dua pemain asingnya.

Nama yang sudah masuk daftar situs Transfermarkt untuk dilepas adalah bek kiri Victor Luiz.

Pesepak bola asal Brasil yang memiliki market value Rp 6.08 miliar ini kabarnya diminati tiga klub Super League yang berbasis di Jawa Timur.

Selain Persebaya, Victor Luiz kabarnya diminati Arema FC dan Persik Kediri.

Namun, peluang Persebaya mendapatkan tanda tangan pemain 28 tahun ini lebih tinggi dari Arema FC maupun Persik karena faktor Bernardo Tavares.