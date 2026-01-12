JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

Senin, 12 Januari 2026 – 08:28 WIB
Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha - JPNN.com Bali
Bek kiri PSM Makassar Victor Luiz berduel dengan pemain Persib Eliano Reinjder di GBLA. Victor Luiz kabarnya bakal hengkang dari PSM pada bursa transfer putaran kedua Super League. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 mulai bergulir.

18 klub berlomba melepas dan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim pada putaran kedua ini.

PSM Makassar yang menelan empat kekalahan beruntun dilaporkan ikut meramaikan bursa transfer.

Baca Juga:

Selain berencana mendatangkan pemain baru, PSM Makassar dikabarkan akan melepas dua pemain asingnya.

Nama yang sudah masuk daftar situs Transfermarkt untuk dilepas adalah bek kiri Victor Luiz.

Pesepak bola asal Brasil yang memiliki market value Rp 6.08 miliar ini kabarnya diminati tiga klub Super League yang berbasis di Jawa Timur.

Baca Juga:

Selain Persebaya, Victor Luiz kabarnya diminati Arema FC dan Persik Kediri.

Namun, peluang Persebaya mendapatkan tanda tangan pemain 28 tahun ini lebih tinggi dari Arema FC maupun Persik karena faktor Bernardo Tavares.

Nama yang sudah masuk daftar situs Transfermarkt untuk dilepas adalah bek kiri PSM Makassar Victor Luiz dan penyerang Abu Rizard Kamara.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM psm makassar bali united bursa transfer transfer pemain Transfermarkt Market Value Victor Luiz Abu Kamara Persebaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha - JPNN.com Bali
    Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha
  2. Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

  3. Tiga Faktor Penyebab PSM Keok dari Bali United Versi Tomas Trucha, Duh - JPNN.com Bali

    Tiga Faktor Penyebab PSM Keok dari Bali United Versi Tomas Trucha, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU