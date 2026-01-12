Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar menutup putaran pertama Super League 2025-2026 dengan hasil negatif.

Menantang Bali United di kandang sendiri, Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam lalu, PSM Makassar tumbang dengan skor 0 – 2.

Kekalahan ini menambah daftar panjang hasil minor yang diperoleh PSM Makassar pada tiga laga sebelumnya.

Sebelum tumbang dari Bali United, PSM Makassar kalah dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

Padahal performa Tomas Trucha cukup mentereng sejak debut perdana di Liga Indonesia pada 9 November 2025 lalu.

Pada laga tersebut, racikan Tomas Trucha terbukti efektif saat membungkam tuan rumah Dewa United 1 – 0.

Dua laga berikutnya, Tomas Trucha berhasil membawa PSM Makassar mengalahkan PSBS Biak dan Persis Solo, lalu menahan imbang Persebaya.

Namun, racikan Tomas Trucha mandul saat PSM Makassar keok dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.