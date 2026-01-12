JPNN.com

Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

Senin, 12 Januari 2026 – 07:51 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha meminta pemainnya memainkan gaya sepak bola menyerang, menciptakan banyak peluang dan menguasai bola lebih dominan dibandingkan lawan. Foto: Ilustrasi @psm_makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar menutup putaran pertama Super League 2025-2026 dengan hasil negatif.

Menantang Bali United di kandang sendiri, Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam lalu, PSM Makassar tumbang dengan skor 0 – 2.

Kekalahan ini menambah daftar panjang hasil minor yang diperoleh PSM Makassar pada tiga laga sebelumnya.

Sebelum tumbang dari Bali United, PSM Makassar kalah dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

Padahal performa Tomas Trucha cukup mentereng sejak debut perdana di Liga Indonesia pada 9 November 2025 lalu.

Pada laga tersebut, racikan Tomas Trucha terbukti efektif saat membungkam tuan rumah Dewa United 1 – 0.

Dua laga berikutnya, Tomas Trucha berhasil membawa PSM Makassar mengalahkan PSBS Biak dan Persis Solo, lalu menahan imbang Persebaya.

Namun, racikan Tomas Trucha mandul saat PSM Makassar keok dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

Pelatih PSM Tomas Trucha meminta pemainnya memainkan gaya sepak bola menyerang, menciptakan banyak peluang dan menguasai bola lebih dominan dibandingkan lawan.
