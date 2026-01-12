JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 07:01 WIB
Klasemen Super League Setelah Arema FC Gasak Persik: Persib Merajai, Gusur Borneo FC - JPNN.com Bali
Pemain Persib dan Persija duel di Stadion GBLA, Bandung, Minggu (10/1) sore. Persib mengalahkan Persija dengan skor 1 - 0. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga pekan ke-17, kemarin (11/1) pada waktu bersamaan.

Arema FC melawan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Malang; Semen Padang menghadapi Persis Solo di Stadion Haji Agus Salim dan Persib versus Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Di Stadion GBLA Bandung, Persib mengalahkan 10 pemain Persija dengan skor tipis 1 – 0.

Gol kemenangan Persib dicetak Beckham Putra pada menit ke-5.

Persija bermain dengan 10 pemain setelah wasit asal Korea Selatan Ko Hyung-jin memberikan kartu merah kepada Bruno Taburao menit ke -53.

Kemenangan tipis ini menjadi modal Persib memuncaki klasemen Super League 2025-2026, menggusur Borneo FC.

Persib mengoleksi 38 poin, hasil dari 12 kemenangan, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Borneo FC yang pada laga sebelumnya kalah dari Persita, melorot ke peringkat kedua dengan 37 poin, hasil dari 12 kemenangan, sekali seri dan empat kali kalah.

