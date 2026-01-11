Thoriq Alkatiri & Bangbang Syamsudar Pimpin Laga Uzbekistan vs Lebanon

JPNN.com

Minggu, 11 Januari 2026 – 14:46 WIB
Wasit asal Indonesia, Thoriq Alkatiri (wasit) dan Bangbang Syamsudar (asisten wasit), untuk bertugas pada Piala Asia AFC U-23 2026 di Arab Saudi. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menunjuk dua perangkat pertandingan asal Indonesia, Thoriq Alkatiri (wasit) dan Bangbang Syamsudar (asisten wasit), untuk bertugas pada Piala Asia AFC U-23 2026.

Piala Asia AFC U-23 berlangsung di Arab Saudi pada 6-25 Januari 2026.

Dilansir dari laman PSSI, penugasan ini merupakan partisipasi perdana perangkat pertandingan Indonesia di Piala Asia U-23.

Thoriq Munir Alkatiri dan Bangbang Syamsudar pernah bertugas pada Piala Asia U-20 2025 di Tiongkok.

Thoriq Alkatiri juga memiliki pengalaman memimpin pertandingan di ajang Piala Asia AFC U-17 2023 di Thailand.

Berdasar jadwal yang diterima PSSI, keduanya bertugas di pertandingan penyisihan grup C antara Uzbekistan melawan Lebanon pada 7 Januari 2026 di Stadion Prince Faisal Bin Fahd.

“PSSI terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas dan pengalaman internasional perangkat pertandingan Indonesia sebagai bagian dari pengembangan perwasitan nasional,” tulis PSSI dalam laman resminya.

Thoriq Munir Alkatiri aktif memimpin pertandingan di Liga Indonesia sejak 2013 dan masuk dalam daftar wasit internasional FIFA sejak 2014, sehingga berstatus FIFA Referee.

