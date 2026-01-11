Johnny Jansen Sorot Wasit saat Hujan Kartu di Laga PSM vs Bali United, Makjleb!

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Hujan kartu mewarnai laga pekan ke-17 Super League 2025-2026.

Paling terlihat pada laga yang berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam lalu antara tuan rumah PSM Makassar melawan Bali United.

Wasit Erfan Effendi mengeluarkan sembilan kartu kuning dan dua kartu merah.

Kartu merah diberikan kepada bek PSM Makassar Syahrul Lasinari menit ke-24 dan Ananda Raehan menit ke-90 + 8.

Wasit juga memberikan kartu kuning kepada tiga pemain PSM lainnya, yakni Gledson da Silva, Jacques Themopele dan Aloisio Neto.

Erfan Effendi juga memberikan kartu kuning kepada empat pemain Bali United, yakni Kadek Agung, Tim Receveur, Mike Houptmeijer dan Boris Kopitovic.

Kerasnya laga PSM vs Bali United yang berujung hujan kartu mendapat respons pelatih Serdadu Tridatu Johnny Jansen.

"Saya sebenarnya tidak suka mengomentari kinerja wasit.