Klasemen Super League Setelah PSIM Gasak MU: Debut Apik Bernardo Tavares

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir pada laga pekan ke-17, kemarin (9/1).

Persebaya Surabaya menantang Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo, sementara Madura United (MU) melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bangkalan.

Pada laga terakhir, tim tamu PSIM Yogyakarta secara mengejutkan mengalahkan Madura United dengan skor telak 3 – 0.

Menariknya, gol yang dicetak pemain PSIM Yogyakarta lahir beruntun dalam tempo cepat, kurang dari lima menit.

Fahreza Sudin mencetak brace ke gawang Madura United yang dikawal Miswar Saputra menit ke -56 dan 63.

Satu gol lagi dicetak Franco Ramos Mingo menit ke-58.

Namun, Kemenangan PSIM Yogyakarta kontra MU terjadi penuh drama setelah wasit memberikan tiga kartu merah.

Dua pemain Madura United mendapat kartu merah, yakni Nurdiansyah dan Miswar Saputra, sementara satu lagi diberikan kepada pemain PSIM Yogyakarta, Franco Ramos Mingo.