JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

Sabtu, 10 Januari 2026 – 16:17 WIB
Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang - JPNN.com Bali
Pemain PSM Makassar dikepung tiga pemain Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. PSM kalah dari Bali United dengan skor 0 - 2. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Suporter PSM Makassar mulai bereaksi setelah kalah dari tim tamu Bali United pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Suporter kecewa dengan penampilan PSM Makassar yang menelan empat kekalahan beruntun musim ini.

Mirisnya, dua kekalahan terjadi di kandang sendiri, yakni saat keok dari Malut United (21/12/2025) dan kalah dari Bali United (9/1/2026).

Baca Juga:

Dua kekalahan PSM terjadi pada laga tandang, yakni saat tumbang dari Persib Bandung (27/12/2025) dan Borneo FC (3/1/2026).

Sadar menjadi bahan kritik suporter, pelatih PSM Makassar Tomas Trucha langsung bereaksi.

Tomas Trucha secara terbuka mengaku sadar dengan ekspektasi dan harapan suporter yang ingin melihat PSM Makassar kembali meraih kemenangan.

Baca Juga:

Namun, harapan itu belum terpenuhi setelah Pasukan Ramang tumbang dalam empat laga terakhir.

Menurut Tomas, hasil negatif ini menjadi bagian dari proses panjang menuju stabilitas tim.

Tomas Trucha secara terbuka mengaku sadar dengan ekspektasi dan harapan suporter yang ingin melihat PSM Makassar kembali meraih kemenangan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tomas Trucha PSM psm makassar bali united PSM vs Bali United PSM Makassar vs Bali United suporter Filosofi Sepak Bola Menyerang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang - JPNN.com Bali
    Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang
  2. PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim - JPNN.com Bali

    PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim

  3. Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU