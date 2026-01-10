Tomas Trucha Respons Kekecewaan Suporter, Sentil Filosofi Sepak Bola Menyerang

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Suporter PSM Makassar mulai bereaksi setelah kalah dari tim tamu Bali United pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Suporter kecewa dengan penampilan PSM Makassar yang menelan empat kekalahan beruntun musim ini.

Mirisnya, dua kekalahan terjadi di kandang sendiri, yakni saat keok dari Malut United (21/12/2025) dan kalah dari Bali United (9/1/2026).

Dua kekalahan PSM terjadi pada laga tandang, yakni saat tumbang dari Persib Bandung (27/12/2025) dan Borneo FC (3/1/2026).

Sadar menjadi bahan kritik suporter, pelatih PSM Makassar Tomas Trucha langsung bereaksi.

Tomas Trucha secara terbuka mengaku sadar dengan ekspektasi dan harapan suporter yang ingin melihat PSM Makassar kembali meraih kemenangan.

Namun, harapan itu belum terpenuhi setelah Pasukan Ramang tumbang dalam empat laga terakhir.

Menurut Tomas, hasil negatif ini menjadi bagian dari proses panjang menuju stabilitas tim.