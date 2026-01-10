PSM Kalah Beruntun, Takluk dari Bali United, Tomas Trucha Sorot Formula Tim

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar tak kunjung keluar dari tekanan di kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga pekan ke-17 di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Jumat (9/1) malam, PSM Makassar menelan kekalahan setelah takluk dari Bali United.

PSM Makassar kalah dari Bali United dengan skor 0 – 2.

Bali United unggul cepat melalui gol yang dicetak gelandang serang Mirza Mustafic menit ke-1 dan gol telat penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-90 + 4.

PSM Makassar yang berambisi memutus rekor tiga kekalahan beruntun, justru terkapar di kandang sendiri dan kehilangan dua pemainnya karena menerima kartu merah.

Kartu merah diberikan wasit untuk dua pemain PSM Makassar, yakni Syahrul Lasinari menit ke-24 dan Ananda Raehan menit ke-90 + 8.

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha dalam sesi konferensi seusai pertandingan mengatakan Pasukan Ramang masih memiliki banyak kekurangan dan harus segera dibenahi menjelang putaran kedua Super League.

Tomas Trucha secara terbuka mengakui masih mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak asuhnya.