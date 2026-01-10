Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar

JPNN.com

Sabtu, 10 Januari 2026 – 09:11 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic merayakan gol bersama Joao Ferrari dan Kadek Arel di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United tampil digdaya saat meladeni tuan rumah PSM Makassar pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026.

Bermain di kandang lawan, Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam, Bali United berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 – 0.

Bali United unggul cepat melalui gol yang dicetak gelandang serang Mirza Mustafic menit ke-1 dan gol telat penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-90 + 4.

PSM Makassar yang berambisi memutus rekor tiga kekalahan beruntun, justru terkapar di kandang sendiri dan kehilangan dua pemainnya karena menerima kartu merah.

Kartu merah diberikan wasit Erfan Effendi untuk dua pemain PSM Makassar, yakni Syahrul Lasinari menit ke-24 dan Ananda Raehan menit ke-90 + 8.

Di balik kemenangan Bali United atas PSM Makassar, apresiasi khusus layak diberikan untuk dua pencetak gol, Mirza Mustafic dan Thijmen Goppel.

Gol cepat terjadi dari Bali United saat peluit babak pertama baru berjalan selama 30 detik.

Upaya serangan balik cepat berhasil dimanfaatkan di sektor kanan penyerangan yang dibangun oleh penyerang sayap Thijmen Goppel.

